Chuva de granizo atinge BH no fim de tarde desta segunda (28/11)

Granizo atinge bairros de BH neste fim de tarde de segunda (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Belo Horizonte sofreu com um temporal nesta segunda-feira (28/11). A região Centro-Sul convive com forte chuva, e no bairro Belvedere há registro de granizo.









Por outro lado, além da Região Centro-Sul, as Regiões Leste, Nordeste e Venda Nova estiveram sob chuva forte e apresentam risco geológico forte, com possíbilidades de acidentes de diferentes tipos, como transbordo de rio, deslizamento de terras e danos ao patrimonio, todos tendo como causa o temporal.





É possível acompanhar as atualizações sobre chuva no conta da Defesa Civil no perfil Twitter @defesacivilbh.