Teste para infecções sexualmente transmissíveis em BH tem novo endereço

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Prefeitura de Belo Horizonte será transferido, a partir desta terça-feira (30/8), para o Shopping Caetés, no Centro da capital. O programa destinado à realização de exames para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) funcionava no Shopping Uai, também na região Central.

Os atendimentos são feitos por demanda espontânea, sem que seja necessário agendamento. O horário de funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Além do CTA, o BH de Mãos Dadas Contra a Aids da PBH também mudou de casa e será sediado na rua dos Caetés. O programa é voltado à população vulnerável, com foco na prevenção. As ações são realizadas nos locais de uso de álcool e outras drogas, de acesso da população em situação de rua, nas saunas, hotéis e casas de prostituição, em todas as regionais da cidade.