BH: centro de testagem de infecções pode ser desativado no Shopping Uai

Sem acordo com a prefeitura, unidade que realiza testes de infecções sexualmente transmissíveis pode ser fechada (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Após impasse sobre o subsídio para manter camelôs no Shopping Uai, a unidade do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), instalada no 3º andar do empreendimento, está sob ameaça de fechar. A administração do shopping informou ter solicitado a devolução da loja.Segundo Bernard Martins, diretor jurídico do Grupo Uai, o órgão nunca pagou os encargos para funcionar no shopping popular. "A Ppfeitura nunca nos pagou nada. Com o shopping mudando o foco das atividades, a gente não consegue manter esse espaço", disse.Ele diz que a prefeitura já foi notificada da decisão e tem cerca de 30 dias para deixar o local, caso não haja acordo. "Nosso interesse é manter a operação urbana e o CTA, mas não damos conta financeiramente, sem a prefeitura reequilibrar o contrato", aponta.No local, a população tem acesso gratuito a testes de infecções sexualmente transmissíveis (IST), aconselhamento e encaminhamento aos serviços de saúde da PBH. "É um espaço de apoio à população de rua, profissionais do sexo, travestis, imigrantes e pessoas do interior", afirma a presidente do Cida Vieira, presidente da Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig).A unidade foi inaugurada em 2018. Antes, funcionava na Rua Carijós, também no Centro de BH. Segundo Cida, o novo endereço é estratégico e deve ser mantido. "O CTA está no coração da cidade, bem onde seu público precisa que ele esteja. Isso facilita muito para que a gente convença as pessoas a buscar atendimento", avalia.Para Cida, o fechamento da unidade contribui para aumentar o estigma, especialmente das mulheres que necessitam desse atendimento, sejam elas moradoras em situação de rua ou trabalhadoras sexuais. "Fechar o CTA é virar as costas para a população vulnerável", afirma.A unidade, que também distribui insumos de prevenção e material informativo para a população, foi ponto de apoio à vacinação da COVID-19. "Essa foi uma luta de políticas públicas. Ganhamos algo e agora estão querendo tirar de nós", conclui Cida.A reportagem doentrou em contato com a prefeitura e aguarda retorno.