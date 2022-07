Projeto da UFMG mapeia espaços em que crianças brincam no Morro do Papagaio

Projeto da UFMG aceita contribuições de moradores da região no site (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um projeto que reúne fotos e depoimentos sobre espaços para brincadeiras de crianças do Morro do Papagaio, na região Centro-Sul da capital, acaba de ser lançado por um grupo de professores e estudantes da Escola de Arquitetura da UFMG. O site “Onde Brincamos” consiste em um mapa com pontos marcados em que os menores costumam se divertir.









Depois, fotos, idades e nomes fictícios ficam disponíveis na plataforma.



“Onde Brincamos” é uma iniciativa do projeto de extensão “Intervenções temporárias com crianças para todos”, em parceria com moradores do Morro do Papagaio.





Adriel, de 6 anos, marcou um ponto próximo à Avenida Nossa Senhora do Carmo e disse que escolheu aquela foto “porque para mim este lugar é meu favorito [...] e para mim é uma pista de corrida. [...] Eu ando de bicicleta em alta velocidade. Às vezes, fico fazendo manobra. [...] Eu faço curvas que só esportistas fazem”, conta.





O mapeamento conta com o apoio de diversas instituições da região, como a Escola Estadual Dona Augusta, União Comunitária da Barragem Santa Lúcia, Obras Sociais Pavonianas, Associação dos Moradores da Barragem Santa Lúcia, Escola Estadual Professor José Mesquita de Carvalho, e MUQUIFU – Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos.





Direito à cidade





Uma das principais perspectivas do projeto é promover o debate do direito à cidade e também de valorizar as experiências das crianças.





Segundo Paula Barros, uma das professoras da Escola de Arquitetura e também coordenadora do projeto de extensão, “esse mapeamento é inédito na comunidade e busca dar voz às crianças da comunidade e estimular novas formas de pensar a cidade”.





Ainda de acordo com a professora, o objetivo do site “é contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas que considerem as crianças como sujeitos capazes de contribuir com a qualidade de vida na cidade. A expectativa é dar visibilidade aos seus olhares em relação a esses espaços e estimular transformações mais humanas, baseadas na empatia, no amor, no carinho, no cuidado”.





Além disso, “Onde Brincamos” tem a participação de professores e estudantes dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, educação, jornalismo, biologia, além de web designer contratado por meio de recursos aprovados no edital de produtos extensionistas da Pró-reitoria de Extensão (Proex) da UFMG.





O projeto também é coordenado pelo professor Marcos Felipe Sudre Saidler, da Escola de Arquitetura da UFMG.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata