Instagram premia filtros criados por pessoas negras; confira vencedores

Filtros do Instagram foram premiados (foto: Meta/ divulgação)

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, anunciou, nesSa segunda-feira (25/7), as 10 pessoas negras vencedores do Desafio RAP - Realidade Aumentada na Pele.



O programa tem como intuito aumentar a diversidade na criação de experiências em realidade aumentada. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, anunciou, nesSa segunda-feira (25/7), as 10 pessoas negras vencedores do Desafio RAP - Realidade Aumentada na Pele.O programa tem como intuito aumentar a diversidade na criação de experiências em realidade aumentada.

Os participantes do programa, feito exclusivamente no Brasil, tiveram que criar filtros para o Instagram. Os ganhadores serão premiados com uma bolsa de estudos e equipamentos.

Confira os 10 vencedores

Marcela Nascimento da Silva - Filtro Realeza Negra

Jefferson Alves Brandão Xavier - Filtro Afrofuturismo

Marília Ramos dos Santos - Filtro Beleza Negra

De acordo com a empresa, mais de 700 milhões de pessoas usam filtros de realidade aumentada todos os meses no Facebook e no Instagram.



Os filtros criados no desafio tiveram que seguir critérios como contemplar ao menos três tons de pele negra e não poderia simular alterações cirúrgicas ou mudanças de características físicas.





O desafio é uma das tentativas da rede social de aumentar a diversidade na plataforma. Tem sido comum usuários e digital influencers denunciarem racismo no algoritmo da rede social.