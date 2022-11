Prefeita de Contagem promete punição após ataque neonazista em escola

Prefeita de Contagem se pronunciou em vídeo publicado nas redes sociais (foto: Prefeita Marília Campos/Instagram/Reprodução) A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), afirmou nesta terça-feira (29/11) que os responsáveis pelos atos de vandalismo em duas escolas da rede municipal de ensino serão punidos. Em uma delas – a Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira – , os invasores não apenas deixaram um rastro de destruição, como picharam paredes com frases e símbolos neonazistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari%u0301lia Campos (@mariliacampos.contagem) “Por isso, nosso comandante da Guarda, Edson, está aqui e vamos articular com o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar para que juntos possamos apurar e impedir que este ataque ao nosso município se generalize. Não podemos banalizar o que aconteceu aqui”, completa.

A gestora também disse que as aulas nas unidades invadidas estão suspensas até que a prefeitura possa fazer uma reunião com a comunidade e convocou as forças de segurança para o combate às ameaças extremistas.

Escolas atacadas nesta terça-feira

Além disso, uma exposição montada pelos alunos para o Dia da Consciência Negra foi destruída pelos criminosos, que também deixaram no local ameaças à diretora da unidade escolar e a uma turma do 9º ano.

Também nesta madrugada, a Escola Municipal Professora Maria Martins, no Bairro Tropical, foi atacada e amanheceu com câmeras e vidros e quebrados . A instituição fica a cerca de 5 km da escola alvo de ameaças nazistas. Desta vez, no entanto, os autores não deixaram mensagens de apologia ao movimento de extrema-direita.

Mais cedo, a Polícia Civil informou que a perícia oficial foi acionada para realizar os levantamentos de praxe que irão subsidiar a investigação, que tramita na 3ª Delegacia de Polícia Civil do município.

“Viva Hitler” e “Morte aos judeus”

Na última quarta-feira (23/11), alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, encontraram no banheiro da instituição desenhos da suástica e os dizeres: "Viva Hitler" e “Morte aos judeus”

Em nota no Instagram, a Uemg repudiou a ação e prometeu “tomar as providências necessárias para apurar o caso”, bem como aplicar as punições previstas no Regimento Geral da Universidade.

O que diz a lei

No Brasil, a apologia ao nazismo é enquadrada como ato criminoso dentro da Lei do Racismo 7.716/89. A legislação define que é crime “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”. A pena é a de reclusão de dois a cinco anos e multa.