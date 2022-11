Apologia ao nazismo e ofensa a judeus são escritas em banheiro da Uemg

Escrito e desenhos foram feitos no banheiro do bloco 2 da unidade da Uemg em Divinópolis (foto: Reprodução Redes Sociais)

Indignação

Escritos de apologia ao nazismo e ofensas a judeus foram feitos em um banheiro da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. As imagens foram constatadas por alunos nesta quarta-feira (23/11). A instituição repudiou o ato.Na foto compartilhada nas redes sociais aparecem desenhos da suástica e os dizeres: "Viva Hitler" e “Morte aos Judeus”. O autor ainda não foi identificado.Em nota no Instagram, a Uemg repudiou a ação e prometeu “tomar as providências necessárias para apurar o caso”, bem como aplicar as punições previstas no Regimento Geral da Universidade.O ato repercutiu entre os alunos. A estudante de psicologia Marcela Noronha usou as redes sociais para sugerir mobilizações que debatam a questão. “Que tal promover palestras, encontros com a presença dos responsáveis da unidade e se possível reitoria para falar sobre intolerância?”.Leander Patrick, também do curso de psicologia, citou a insegurança gerada no ambiente. “A universidade deveria ser um espaço de livre convivência entre os universitários, onde todo mundo se sentisse seguro e protegido, mas fica difícil quando a gente se depara com esse tipo de coisa”.Isadora Lopes, aluna do curso de letras, pediu ajuda para conter esse tipo de ato. “Está acontecendo coisas demais nessa universidade e ninguém faz nada, não basta só os estudantes mobilizarem, temos que ter ajuda nesta luta”.