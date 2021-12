Suspeito de apologia ao nazismo é apreendido em Itajubá, durante operação

Material apreendido tem ligação com nazismo e grupos extremistas (foto: Reprodução MPRJ)

A Operação Bergón, do grupo de Atuação Especializado no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do RJ, junto com Polícia Civil (RJ) e com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), desarticulou grupos extremistas e apreendeu um jovem de 15 anos, em Itajubá. A operação está em andamento nesta quinta-feira (16/12). Três pessoas foram presas até o momento em SP e RJ.A ação visa desarticular grupos criminosos que incentivam o ódio na internet e fazem apologia ao nazismo e racismo. A ação acontece com parceria com polícias civis dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Com 31 mandados de busca e apreensão emitidos em sete estados, ela visa cumprir quatro mandados de prisão temporária.Denirval Campos da Cruz, delegado regional de Itajubá, explica que a instituição participou da operação. No Sul de Minas um adolescente foi apreendido, até o momento. Segundo Cruz, foi confirmada participação do jovem e apreendido material que será enviado para a coordenação da investigação.A Operação Bergón busca 'identificar alvos em todo o Brasil, tanto que a operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça, que estivesse fomentando o antissemitismo e algumas práticas violentas'. Três pessoas foram presas em Campo dos Goytacazes e Valença (RJ) e em Suzano (SP), até o fechamento desta reportagem. A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima também atua na operação e há investigação de corrupção de menores. Adolescentes estão entre investigados.