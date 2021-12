Polícia faz busca em sede de usina em Ituiutaba por morte de trabalhadores

Ônibus destruído no dia do incêndio (foto: Divulgação/CBMG)

O caso

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na sede de uma usina de biocombustível localizada na zona rural de Ituiutaba. Vários trabalhadores da empresa ficaram feridos e morreram em um incêndio em um canavial em agosto deste ano. A investigação estaria sendo dificultada pela firma, segundo a polícia.O objetivo da ação foi recolher elementos de prova para o inquérito policial que apura o caso. Foram apreendidos notebooks, aparelhos celulares e documentos, que serão analisados.O cumprimento do mandado teve apoio do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar de Meio Ambiente, do setor de Perícias Criminais da Polícia Civil em Uberlândia e Ituiutaba, da Agência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Uberlândia.Em nota, a empresa informou ter sido surpreendida com o mandado e que 'desde o ocorrido colocou-se absolutamente à disposição das autoridades para colaborar com o processo de investigação das causas do acidente. (…) A companhia reforça que segue colaborando com as investigações para que os fatos sejam esclarecidos'.Em 28 de agosto, três trabalhadores morreram e outros nove ficaram feridos no acidente, depois que o ônibus que os transportava foi cercado por um incêndio que atingiu o canavial próximo a eles. Eles eram transportados para o local de trabalho, quando o vento levou o fogo que queimava a plantação para próximo do veículo, o que surpreendeu os motorista e os passageiros.A fumaça densa fez com que a visibilidade ficasse baixa e as chamas deixaram parte dos trabalhadores em pânico. Parte deles desceu e fugiu em meio à fumaça e ao fogo, o que causou a morte de um deles no local. Outros morreram pelos ferimentos dias depois do caso, enquanto eram tratados em hospitais.