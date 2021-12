Menino de 11 anos é morto em ataque de cães em São Joaquim de Bicas

Caso ocorreu em São Joaquim de Bicas, na Grande BH (foto: Reprodução da internet/Facebook/prefeituradesaojoaquimdebicas) A noite dessa quarta-feira (15/12) foi marcada por uma tragédia no Bairro Boa Esperança, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um menino de 11 anos morreu ao ser atacado pelos cães de uma vizinha, que havia pedido que ele tomasse conta dos animais. O corpo foi encontrado pelo pai da criança.









Ao chegarem próximo a um imóvel, ele e as outras pessoas que o procuravam viram uma criança caída no chão. Ao se aproximar, viu que era o filho ferido. Eles acionaram a PM e a ambulância do pronto atendimento do município. A enfermeira da equipe constatou a morte do menino.





A perícia e o rabecão foram acionados. Segundo a Polícia Militar, a equipe de investigação concluiu que foram os dois cães no imóvel, sendo um pastor alemão e outro mestiço, que acabaram matando a criança com mordidas no pescoço, na região genital e outras partes do corpo.





Consta no boletim de ocorrência que o Corpo de Bombeiros foi chamado para capturar os animais. A PM diz que os cães estavam agressivos, avançaram sobre os bombeiros, e os militares deram dois tiros, um em cada animal, mas não consta no registro se os animais morreram ou não.





Ainda segundo a polícia, a filha da dona da casa disse que a mãe viajou para outro estado, deixando a casa vazia, e pediu que o menino cuidasse dos cachorros enquanto ela estivesse fora. A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda de animal e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas.