Seis cachorros morrem com fogos de artifício após vitória do Atlético

Na noite da última quinta-feira (2/12), seis cachorros da ONG "Me Adote" da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, morreram durante as comemorações do título de campeão do Campeonato Brasileiro 2021, conquistado pelo Atlético Mineiro. Os animais morreram em decorrência dos fogos de artifícios usados nas comemorações.





Pelas redes sociais, a "Me adote" fez um desabafo, criticando o uso de artefatos do tipo durante as comemorações. "Seis animais mortos e vários em pânico! Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para amenizar o barulho. Mas infelizmente alguns não resistiram", diz a postagem.





A ONG criticou também a prefeitura da cidade, dizendo que entraram em contato mostrando um abaixo-assinado contra fogos barulhentos e não foram atendidos.





A causa da morte dos seis animais foi parada cardíaca. Uma delas inclusive tinha dado à luz há sete dias.





Após darem as notícias, a página do Instagram da ONG recebeu vários ataques acusando as voluntárias de não cuidarem dos animais enquanto os fogos estavam acontecendo. Sobre a acusação, eles informaram que "sabem as formas de contenção nesses momentos, mas o que esquecem é que eles tem muitos cães e poucos voluntários". Atualmente a Instituição cuida de 120 animais e tem 11 voluntárias.