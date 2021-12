Vereador mineiro quer multar professor que usar linguagem neutra em sala

Vereador deseja proibir linguagem neutra nas salas de aula, o que é criticado por estudiosos em educação (foto: Imagem ilustrativa - %u73BA%u6EE8/Pixabay) Um vereador de Patos de Minas quer proibir a linguagem neutra em escolas e universidades e, para tanto, tentou criar uma lei municipal para multar o professor que apresentasse o dialeto em quase R$ 1,3 mil. A proposta, no entanto, foi barrada em comissão e agora o legislador quer vetar a linguagem em todo o Brasil.

O vereador da cidade do Alto Paranaíba é Gladston Gabriel (Podemos), que classifica a linguagem neutra como um "atentado à norma culta da língua portuguesa", além de causar prejuízos a indivíduos com deficiência comunicativa, como autistas. Especialistas em educação, no entanto, discordam de tal visão ao classificar o veto como "uma política de silenciamento e discriminação" (leia mais abaixo).

Inconformado, o vereador afirma agora que tentará uma intervenção a nível federal para proibir a linguagem neutra em todo o território nacional. Gladston Gabriel pretende solicitar, formalmente, providências junto ao Ministro da Educação, Milton Ribeiro.





“Desta forma, a gente sensibiliza o órgão responsável, a nível federal, para que verse sobre esse assunto, para que tenhamos a proteção da língua portuguesa em nossa nação”, diz.

Justificativa do vereador





Gladston Gabriel justifica que o projeto visa garantir o emprego da norma culta da língua portuguesa. "A língua portuguesa e suas regras gramaticais têm como intuito facilitar a comunicação, representando a identidade, história e valores de uma nação."

Gladston Gabriel (foto: Reprodução/gladston.gabriel/Instagram)





O vereador pondera ainda que a linguagem neutra pode comprometer o entendimento por pessoas que apresentam deficiências de comunicação. "Outro fator é o prejuízo na comunicação verbal e escrita, e aqui em especial das pessoas disléxicas, surdos e cegos. Neste contexto, a linguagem neutra, promoveria ainda mais a dificuldade de inclusão social para estas pessoas, que por sua vez já tiveram por base seus aprendizados na norma culta da língua portuguesa".





O que previa o projeto barrado?





O projeto de lei nº 5375/2021, que foi barrado pela CLJR, estabelecia a proibição do uso da chamada "linguagem neutra" nas escolas e universidades públicas e particulares de Patos de Minas. Pelo texto, o professor que usar tal dialeto estará sujeito, em caso de reincidência, a multa de R$ 1.299,00.





A proposta de Gladston Gabriel possui três artigos que estabelecem:

É garantido o não uso de linguagem neutra, nas instituições de ensino público e privado de Patos de Minas e a sua não utilização em materiais didáticos e curriculares, assim como em editais de processos seletivos e concursos públicos.





Aplica-se nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental, médio e técnico, estendendo-se ao ensino superior.





O descumprimento acarretará sanções administrativas aos estabelecimentos que menciona e aos profissionais de educação. Sendo: I – Advertência para as instituições e ou profissionais da educação; II – Multa de 300 UFPM’s (R$ 1.299), ao profissional da educação, seja da rede privada ou pública, em caso de reincidência.







O que é linguagem neutra?





Trata-se da substituição dos artigos feminino e masculino por "x", "e" ou até pela "@" em alguns casos. "Amigo" ou "amiga" virariam "amigue" ou "amigx". As palavras "todos" ou "todas" seriam trocadas, da mesma forma, por "todes", "todxs" ou "tod@s".





Esse tipo de linguagem visa adaptar o português para pessoas não binárias (que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino) ou intersexo.

Estado de Minas Ouvido pelo em projeto semelhante proposta em Juiz de Fora , o doutor em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Roney Polato, “a proposição desse tipo de projeto de lei demonstra profundo desconhecimento sobre o que é a educação e, sobretudo, sobre a escola, seus currículos e suas práticas.”

“Proibir que estudantes da educação básica possam conhecer outras formas de expressão da língua – e as múltiplas linguagens que caracterizam as maneiras de ser e estar no mundo – fere a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já que ela define a educação como algo que deve ser inspirado em princípios de liberdade e solidariedade humana”, disse o docente, em contraponto ao que foi apresentado pelo parlamentar, em Juiz de Fora, do ponto de vista da legislação.

“Portanto, tentar proibir o uso da diversidade das linguagens na escola, o que inclui conhecer e pensar sobre o uso da linguagem neutra, é colocar-se contra princípios legais e constitucionais. Sobretudo, é promover uma política de silenciamento e discriminação com as pessoas que não se enquadram em normas socialmente constituídas”, concluiu o docente.