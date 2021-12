BH registra pontos de alagamento e pessoas ilhadas durante a chuva

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, alagada (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Granizo

Belo-horizontinos foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira (3/12) com uma chuva de granizo, acompanhada de vento forte e pontos de alagamento.Os bombeiros receberam um chamado para resgatar uma vítima ilhada em veículo na Rua Castelo de Alcasar, próximo ao número 404, no Bairro Castelo, na Regão da Pampulha.Uma mulher de 60 anos estava dentro do carro. Bombeiros se deslocaram para o lugar, mas o nível das águas abaixou e a solicitante dispensou o atendimento.Por volta das 16h30, a chuva inundou a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, também na Região da Pampulha. Duas equipes de bombeiros chegaram ao local, próximo à Estação do Metrô Primeiro de Maio, para o salvamento de um motorista ilhado dentro de seu veículo.Porém, poucos minutos depois, populares informaram aos bombeiros que o condutor do veículo conseguiu sair do carro antes da chegada dos militares.De acordo com o órgão, por volta das 16h30, todos os córregos estavam dentro da capacidade. Entretanto, a via 240, na Estação São Gabriel, precisou ser bloqueada por 20 minutos devido ao risco de transbordamento do Córrego Onça.Moradores registraram a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, Região Nordeste, alagada.Uma equipe dos bombeiros monitorou a chuva na Avenida Francisco Sá com Rua Platina, no Bairro Prado, na Região Oeste. Os militares estiveram nessa região, já que se trata de local recorrente de inundações. Mas, até as 16h30, não houve necessidade de atendimento na região.Moradores dos bairros Prado (Região Oeste), Barro Preto (Centro-Sul), Lourdes (Centro-Sul) e Coração de Jesus (Região Noroeste) relataram a queda de granizo. A Defesa Civil de Belo Horizonte chegou a emitir um alerta para a possibilidade de ocorrência. O aviso é válido até as 17h40.



Mais cedo, a Defesa Civil já havia recomendando atenção para a possibilidade de pancadas de chuva (20mm a 30mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sábado (4).



A previsão para este sábado (4) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem ficar entre 16ºC e 28ºC.







Média histórica

Em Belo Horizonte, a média climatológica para o mês de dezembro é de 358,9mm. E, de acordo com os dados da série histórica do Inmet, o mês de dezembro mais chuvoso ocorreu em 2011 com total de chuva de 720mm e o mais seco foi no ano de 1963, com apenas 86,6mm de precipitação.



Veja o acumulado de chuva (mm), nas últimas duas horas, nesta sexta-feira (3) às 16h58:

Barreiro: 0,2

Centro Sul: 31,6

Leste: 37,6

Nordeste: 41,2

Noroeste: 50,4

Norte: 31,0

Oeste: 18,8

Pampulha: 45,0

Venda Nova: 24,8

Acumulado de chuva (mm) em dezembro, até 16h58 desta sexta-feira:

Barreiro: 30,6 (9%)

Centro Sul: 53,8 (15%)

Leste: 117,0 (33%)

Nordeste: 75,8 (21%)

Noroeste: 67,6 (19%)

Norte: 55,4 (15%)

Oeste: 50,0 (14%)

Pampulha: 60,8 (17%)

Venda Nova: 34,2 (10%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Média Climatológica DEZEMBRO 358,9 mm





Como receber alertas

Recomendações

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica %u2800- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores- Procure estacionar em um local seguro e cobertoFonte: Defesa Civil de Belo Horizonte