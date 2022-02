Ataques nazistas interrompem Conferência de Promoção da Igualdade Racial

A primeira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial sofreu ataques nazistas, na noite desta quinta-feira (10/2). Promovida de forma on-line pelo Conselho Municipal de Igualdade Racial de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, cerca de 100 pessoas acompanhavam a conferência quando postagens com bandeiras nazistas começaram a aparecer, frases como "Heil Hitler".

O primeiro ataque foi registrado com 50 minutos de reunião, com postagens de cenas pornográficas. Na sequência, foram postadas imagens com a suástica, além de músicas com teor de baixo calão.