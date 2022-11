Homem tem casa invadida e é morto com 11 tiros em Ipatinga

Testemunhas afirmaram ter escutado um carro e uma moto fugirem do local (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um homem de 25 anos levou 11 tiros na madrugada desta terça-feira (29/11), no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o homem estava em um encontro casual com a namorada em sua casa, no momento do crime.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e confirmou a morte.







Na cena do crime, a perícia técnica recolheu sete cápsulas de calibre .380 e quatro projéteis do mesmo calibre. Ainda foi constatado que a vítima sofreu três perfurações no rosto, nuca, e pescoço; uma na lombar e no braço direito.

Os militares fizeram uma busca pelas redes sociais da vítima e constataram que ele estava em relacionamento sério com uma suspeita de 25 anos.





A mulher foi encontrada e afirmou que estava com o homem no momento do assassinato. Ela contou aos militares que indivíduos invadiram a casa e dispararam contra o homem, mas nesse momento ela se escondeu atrás da cama.





Os autores ainda não foram localizados.