Casal é preso suspeito de matar morador de rua em Minas

Um dos suspeitos detidos pelo homicídio, levado pela Polícia (foto: Divulgação/PMMG) Duas pessoas foram presas suspeitas de matar um morador de rua em Uberlândia, nesta segunda-feira (28/11). Uma mulher que tinha um caso amoroso com a vítima é uma das detidas. Existe a possibilidade de o crime estar ligado com o envolvimento com drogas ou mesmo de ser um latrocínio. O outro suspeito é um homem para quem a mulher pediu ajuda.



Leia mais: Anvisa autoriza empresa mineira a comercializar cannabis medicinal

Com isso, durante a tarde de segunda, a mulher foi reconhecida e detida. Ela contou sobre a briga que teve com o namorado e como ele foi agredido até cair desacordado, com um ferimento grave na cabeça. Com isso, durante a tarde de segunda, a mulher foi reconhecida e detida. Ela contou sobre a briga que teve com o namorado e como ele foi agredido até cair desacordado, com um ferimento grave na cabeça.

No início da noite, o outro envolvido foi preso. A investigação ainda vai apurar a suspeita ainda de latrocínio, pois, com os presos, a polícia encontrou alguns pertences da vítima.