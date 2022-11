Homem pula muro e impede morte do amigo

A cidade de Itapagipe, que tem cerca de 15 mil habitantes, está localizada na microrregião de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um homem de 60 anos impediu o suicídio de seu amigo e vizinho, de 48. O fato aconteceu aos fundos da residência da vítima, localizada em Itapagipe, no Triângulo Mineiro, na tarde de ontem (28/11).

Então, ele encontrou o amigo com a corda no pescoço e se debatendo. Neste momento, conseguiu puxar a corda e retirar do pescoço da vítima, que foi deixada no chão, respirando e com vida.

Ainda conforme o registro policial, logo depois do salvamento, alguns familiares e amigos chegaram ao local. Poucos minutos depois foi a vez da equipe policial prestar socorro e acionar de imediato unidade de resgate, que em poucos minutos compareceu com sua equipe médica.

O homem então foi socorrido para o hospital de Itapagipe, onde permanece sobre observação médica.