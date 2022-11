Prefeitura de Contagem convoca reunião de urgência após ataques em escolas

Medida ocorre um dia após Escola Municipal José Diniz, no bairro Solar do Madeira, ter sido invadida e vandalizada (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press) A Prefeitura de Contagem convocou uma reunião de urgência, nesta quarta-feira (30/11), às 14h, que busca ações para combater as ameaças de ataques a escolas na cidade. A medida ocorre um dia depois da Escola Municipal José Diniz, no Bairro Solar do Madeira, ter sido invadida e vandalizada.









A iniciativa tem o objetivo de pensar ações para conter ataques e ameaças às escolas da cidade e evitar que se generalizem.





Na manhã de ontem, quando professores e funcionários chegaram na Escola Municipal José Diniz, encontraram cadeiras e vidros de janelas quebrados, vasos de planta revirados, pichações de suástica, símbolo do nazismo, e o nome Hitler nas paredes. Uma exposição feita por alunos para o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) também foi destruída.





A destruição na instituição de ensino também tinha referências a um jogo de videogame em que o personagem principal violenta colegas e funcionários da escola. Os criminosos do ato de ontem deixaram nas paredes citações à diretora e uma profesora do 9º ano.





Além do ataque na Escola Municipal José Diniz, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Defesa Social de Contagem informaram que houve tentativa de invasão na Escola Municipal Professora Maria Martins “Mariinha”, no Bairro Tropical. os criminosos tentaram forçar a entrada por diversos lugares, mas não conseguiram entrar.

Prefeita promete punição

Ontem, a prefeita de Contagem afirmou que os responsáveis pelos atos de vandalismo em duas escolas da rede municipal de ensino serão punidos. Em seu perfil no Instagram, Marília se pronunciou por meio de um vídeo.





“Estou não só entristecida, mas muito indignada com o que aconteceu em duas escolas do nosso município. Na escola do bairro Solar do Madeira, ela foi totalmente vandalizada. Não roubaram nada, mas estão ameaçando. Ameaçam a comunidade e os nossos educadores com manifestações nazistas. Isso é também uma manifestação política de violência”, avalia.





“Por isso, nosso comandante da Guarda, Edson, está aqui e vamos articular com o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar para que juntos possamos apurar e impedir que este ataque ao nosso município se generalize. Não podemos banalizar o que aconteceu aqui”, completa.





A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe que irão subsidiar a investigação, a cargo da 3ª Delegacia de Polícia Civil do município.