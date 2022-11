Engenheiro que esfaqueou a ex vai passar por exame de sanidade mental

A advogada foi surpreendida pelo ex-companheiro na rua onde mora, no Bairro Gutierrez, e atacada na frente dos filhos (foto: Reprodução)

O engenheiro Bruno da Costa Val Fonseca, de 33 anos, deve ser submetido a um exame de sanidade mental no início do próximo mês. O requerimento foi feito pelos advogados do homem durante a primeira audiência de instrução sobre o caso realizada no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, nessa terça-feira (29/11). O rapaz foi denunciado por esfaquear a ex-companheira, a advogada Verônica Suriani, de 40, em 23 de maio deste ano.





A tentativa de feminicídio aconteceu em uma rua no Bairro Gutierrez, Região Oeste da capital mineira, na frente dos filhos da vítima. A mulher foi ferida 17 vezes nos braços e nas costas, e só não morreu porque a babá das crianças, Patrícia Dias Fonseca, de 46 anos, conseguiu tirá-la das mãos do engenheiro









Segundo a assessoria do Fórum Lafayette, os advogados do engenheiro também pediram que mais uma testemunha de defesa seja ouvida.





A audiência de instrução é a fase inicial do julgamento do réu. Encerrada essa etapa, a juíza abrirá um prazo para que acusação e defesa apresentem as alegações finais. Só então é que ela decidirá se o acusado vai enfrentar o júri popular.