Após ser esfaqueada pelo ex, em BH, mulher recebe alta do hospital

Advogada foi encaminhada para hospital João XXIII após ser esfaqueada pelo ex-namorado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 27/01/2022 ) Após 24 horas internada, a advogada que levou 11 facadas do ex-namorado no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte, recebeu alta nesta terça-feira (24/5) . Ela sofreu tentativa de feminicídio do ex-namorado e ficou em observação no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.









Após a invasão, a advogada decidiu sair do apartamento junto com os filhos na manhã dessa segunda-feira (23/5). Ao entrar em um carro de aplicativo, ela foi atacada pelo engenheiro no Bairro Gutierrez, Região Oeste da capital. O homem chegou a arrastar a vítima pela calçada para tentar matá-la.





O crime foi presenciado pelos filhos da advogada. As crianças estão sob os cuidados do ex-marido da vítima e em estado de choque.





O ex-namorado

O autor das facadas, o engenheiro Bruno da Costa Val Fonseca, é ex-namorado da vítima e não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso poucas horas depois da tentativa de feminicídio pela Polícia Militar (PM). O homem estava na casa de uma tia, na Região Leste de BH.





Para a polícia, Bruno confessou o crime e não demonstrou estar arrependido. Além disso, alegou ter bipolaridade e disse ter cometido o crime após perder o emprego. Ele não apresentou laudo que comprove o transtorno.





Denúncias

O serviço Ligue 180 registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher em todo o Brasil. A central também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso.





A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, atende todo o território nacional e também pode ser acessada em outros países. A ligação é gratuita.





Em Belo Horizonte, a Casa da Mulher Mineira oferece acolhimento e atendimento à mulher vítima de violência doméstica. No local, vítimas desse tipo de crime podem pedir medidas protetivas de urgência, receber a guia de exame de corpo de delito e fazer a representação criminal.





Os serviços também incluem encaminhamento para abrigos, atendimento psicológico, orientação jurídica e acompanhamento para retirar objetos pessoais de casa. A Casa da Mulher Mineira fica na Avenida Augusto de Lima, número 1.845, no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital.