Mulher esfaqueada por ex-namorado deve ter alta nesta terça-feira (24)

Segundo uma pessoa próxima a vítima, as facadas foram superficiais e ela não corre risco de morte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Denúncias

advogada que levou 11 facadas do ex-namorado no Bairro Gutierrez , Região Oeste de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (24/05), deve receber alta nesta terça (25). Ela está em observação no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.Segundo uma pessoa próxima a vítima, as facadas foram superficiais e ela não corre risco de morte.O autor das facadas, o engenheiro Bruno da Costa Val Fonseca, é ex-namorado da vítima e não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso poucas horas depois da tentativa de feminicídio pela Polícia Militar (PM). O homem estava na casa de uma tia, na Região Leste de BH.O crime foi presenciado pelos filhos da advogada. As crianças estão sob os cuidados do ex-marido da vítima e em estado de choque. Para a polícia, Bruno confessou o crime e não demonstrou estar arrependido . Além disso, alegou ter bipolaridade e disse ter cometido o crime após perder o emprego. Ele não apresentou laudo que comprove o transtorno.

O serviço Ligue 180 registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher em todo o Brasil. A central também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso.



A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, atende todo o território nacional e também pode ser acessada em outros países. A ligação é gratuita.



Em Belo Horizonte, a Casa da Mulher Mineira oferece acolhimento e atendimento à mulher vítima de violência doméstica.



No local, vítimas desse tipo de crime podem pedir medidas protetivas de urgência, receber a guia de exame de corpo de delito e fazer a representação criminal.



Os serviços também incluem encaminhamento para abrigos, atendimento psicológico, orientação jurídica e acompanhamento para retirar objetos pessoais de casa.



A Casa da Mulher Mineira fica na Avenida Augusto de Lima, número 1.845, no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

Leia mais: