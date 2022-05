Pai desabafa sobre falta de banheiro família na Feira dos Produtores, em BH

Pai relata ter dificuldades em levar filha ao banheiro na Feira dos Produtores (foto: Pixabay)

“A sociedade quer o pai presente, mas ela não está preparada para isso”. A frase foi publicada nas redes sociais de Roberto Guimarães, pai da pequena Beatriz. Ele relatou, no último sábado (21), que estava passeando com a filha na Feira dos Produtores, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de BH, quando a menina pediu para ir ao banheiro e ele enfrentou um problema: o local não tem um banheiro família, que são instalações sanitárias exclusivas para que crianças frequentem acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Sou pai "solteiro". Fui na Feira dos Produtores da Cidade Nova com a Bia. Fui levá-la ao banheiro e lá não tem banheiro família. Fui impedido de entrar no fem. Tive que tampar os olhos dela pra poder entrar. A sociedade quer o pai presente, mas ela não está preparada pra isso. %u2014 BETO (@Betoguimasilva) May 21, 2022

Diante da situação Roberto conta em seu relato que tentou levar a menina ao banheiro feminino, mas foi impedido de entrar. De acordo com o pai, a solução foi levar a criança ao sanitário masculino, tampando os olhos dela para não ver os frequentadores nos mictórios.

A presidente da Feira dos Produtores, Luciene Leite Cunha, afirmou, por email, que a Feira dos Produtores tem se consolidado como um espaço “família”. E que por ter 72 anos de existência precisa de modernizações e adequações. Ainda segundo ela, as obras são uma prioridade para a nova gestão da associação dos comerciantes, eleita em março de 2022.

“E como presidente eleita juntamente com uma diretoria colegiada, temos em nosso objetivo uma série de implementações estruturais inclusive que atenderão melhor às demandas atuais. Mas, ainda assim não aguardamos as mudanças para que possamos atender a todos os clientes indistintamente, como um mercado muito charmoso que é a cara da família da gente, estamos sempre preparados para acolher da melhor maneira aos clientes amigos, temos uma equipe de apoio muito educada sempre pronta a resolver o problema no momento em que surge”, aponta.



A gestão da Feira dos Produtores ressalta, ainda, que, em casos semelhantes ao de Roberto, os clientes são encaminhados a um banheiro privativo, na área administrativa do espaço.



Em BH, banheiros famílias não são obrigatórios. Algumas cidades, como Curitiba e Juiz de Fora, possuem leis municipais que regulamentam a obrigatoriedade dos espaços específicos para famílias em locais de alta circulação, como shoppings e espaços culturais.



Belo Horizonte já teve uma legislação parecida. A lei 10.803 foi promulgada em 2015, mas foi considerada inconstitucional e, por isso, não tem mais validade.



No Senado, o projeto de lei 152, de 2018, também prevê a obrigatoriedade das instalações sanitárias para crianças. O texto está em tramitação e aguarda ser analisado pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.