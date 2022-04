Mulher termina com namorado após traição vir à tona pelo Twitter; entenda

Jovem expôs traição no Twitter e postagem viralizou (foto: Reprodução Twitter)

Uma mulher que vive no Espírito Santo (ES) descobriu a traição do namorado por intermédio de um jovem que escutou toda a confissão do homem e postou no Twitter. Rapidamente, a mensagem viralizou e a informação chegou até o casal, que rompeu o relacionamento de vez.

O capixaba Guilherme Lemos, de 19 anos, relatou o episódio em seu Twitter após ter escutado uma conversa na qual um homem admitia enganar a namorada para se encontrar com outra mulher.

O rapaz estava em um ônibus em Vitória na última segunda-feira (25/4). E foi dentro do coletivo que ele ouviu a conversa de André, então namorado de Lorrayne Gonçalves.

Em uma ligação, André confessava que mentia para a namorada ao falar que ia jogar futebol, quando na verdade se encontrava com outra mulher, identificada como Poliana.

Guilherme não se conteve e expôs toda a situação no Twitter. De acordo com o jovem, a intenção era contar apenas para os seus seguidores, mas em dois dias a publicação alcançou mais de 17 mil curtidas e mais de 2.200 repostagens.

Horas depois, os envolvidos se manifestaram. Lorrayne Gonçalves repostou o relato e disse estar "agradecida" pela traição ter sido revelada.

A postagem de Guilherme continua sendo comentada na rede social. Ele ganhou mais de 2 mil novos seguidores.