Homem que esfaqueou advogada no Gutierrez tem prisão preventiva decretada

Câmeras de segurança pegaram o momento em que a advogada é esfaqueada em frente aos filhos (foto: Reprodução) O engenheiro Bruno da Costa Val Fonseca responderá preso pela tentativa de assassinato da ex-namorada na última segunda-feira (23), no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. Em audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (25/5), a Justiça de Minas Gerais determinou que o homem representa risco à integridade física da vítima e decidiu pela prisão preventiva.









Antes do ataque, a advogada já havia acionado a Polícia Militar pois teve o apartamento invadido pelo ex-namorado na noite anterior. O homem arrombou a porta do imóvel e ameaçou a mulher de morte. No momento do esfaqueamento, a vítima deixava o local para encontrar uma área segura junto dos filhos, que presenciaram as agressões.





Na decisão que determinou a prisão preventiva de Bruno, a Justiça entendeu que o homem demonstra "intensa periculosidade", não sendo possível outras medidas cautelares se não sua manutenção no presídio para evitar riscos para a vítima.





"Presentes os indícios da autoria e comprovação da materialidade, resguardando-se, portanto, a integridade física da vítima e considerando-se que a pena máxima cominada em abstrato para o crime de tentativa de feminicídio é de trinta anos de reclusão, diante dos expressos permissivos legais contemplados no artigo 313, I e III, do CPP, verifica-se o cabimento da prisão preventiva por envolver o fato violência doméstica e familiar contra a mulher", aponta a decisão judicial









Denuncie

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por telefone a partir do serviço Ligue 180. A central de atendimento funciona 24 horas por dia, a ligação é gratuita e o anonimato do denunciante é garantido.





Em BH, a Casa da Mulher Mineira, na Avenida Augusto de Lima, número 1.845, Barro Preto, oferece atendimento e proteção às vítimas de violência doméstica, além de acompanhamento e orientação judicial para casos de agressão.