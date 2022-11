Violência Doméstica é tema de podcast do Portal Uai

O podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, recebe nesta quarta-feira (30/11) o policial e autor Flávio Santiago, que lança o livro "O dia em que a Rosa se livrou dos espinhos", nesta quinta-feira (01/12). A conversa será às 14h ao vivo no Youtube do Portal Uai O novo livro do chefe do Centro de Jornalismo da Polícia Militar aborda a violência doméstica através de histórias inspiradas na realidade de diversas mulheres que sofrem com esse problema.

"O dia em que a Rosa se livrou dos espinhos" é derivado das experiências observadas por Flávio ao decorrer de seus 25 anos na Polícia Militar e promete auxiliar no combate à violência doméstica através da conscientização dos leitores.

O lançamento será realizado nesta quinta-feira (01/12), às 20h, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, com uma palestra do autor.





