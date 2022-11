Minas começa utilização de câmeras em fardas de policiais militares

As imagens serão analisados por um militar designado pela corregedoria-geral (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Mais de 4 mil policiais militares de Minas Gerais passarão a usar câmeras nas fardas até a primeira semana de dezembro. Os equipamentos, entregues nesta quinta-feira (24/11), estarão em ações de patrulhamento em todo território mineiro.As câmeras vão acompanhar em tempo integral a ação policial. Ao todo, foram entregues 1.040 câmeras corporais, distribuídas em todas as regiões do estado. Além da ferramenta de vídeo, os militares também receberam uma pistola de choque.Ao todo, foram investidos cerca de 2,4 milhões na compra dos equipamentos, com recursos do governo do estado e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).Segundo o vice-governador eleito, Matheus Simões, as câmeras vão facilitar a apuração dos crimes e garantir mais segurança aos policiais. "Estamos falando de um sistema à prova de qualquer tipo de manipulação ou fraude. Aquilo que o policial viu vai estar registrado e pode ser utilizado nos processos criminais", declarou em coletiva de imprensa.As imagens serão descarregadas automaticamente, por meio de uma base, no servidor da Polícia Militar. Segundo a polícia, o sistema não permite interrupção de filmagens, manipulação ou baixa fora do sistema.Os registros serão analisados por um militar, determinado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. "Apenas esse policial tem acesso às imagens", explica a major Layla Brunella, porta-voz da PM.Nas próximas semanas, os militares passarão por um treinamento para aprender a manusear o equipamento. A expectativa é ampliar a instalação das câmeras de monitoramento. "Nós já temos novas compras em processo. Esse é o piloto operacional. A ideia é que todo policiamento ostensivo de rua possa ir somando novas câmeras ao dia a dia", explica Simões.