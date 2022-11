Foragido da Justiça é preso ao tentar tirar nova via de documento

Durante atendimento, a investigadora de polícia que atendeu o suspeito na delegacia constatou a existência do mandado de prisão (foto: PCMG/Reprodução)

Um homem, de 49 anos, foi preso nessa quarta-feira (23/11) ao tentar tirar nova via da carteira de identidade em Almenara, no Vale do Jequitinhonha.



Segundo a Polícia Civil, ele era foragido da justiça por uma tentativa de homicídio três anos atrás. Quando o suspeito compareceu à unidade policial para tirar o documento, o mandado de prisão foi cumprido.

Em consulta a dados no sistema informatizado, a investigadora de polícia que atendeu o suspeito na delegacia constatou a existência do mandado.

O homem foi investigado e indiciado pela Polícia Civil, em 2014, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Em 2019, o Poder Judiciário decretou a prisão do investigado, que estava foragido desde então.

Após a formalização do procedimento, com a devida comunicação à Justiça, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.