Policial civil é condenado por maltratar 47 cães em Sabará

Animais tiveram perda de massa muscular e gordura (foto: Divulgação/ MPMG) Um policial civil foi condenado por maus-tratos e abusos contra 47 cães da raça Pitbull, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 2ª Promotoria de Justiça de Sabará atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o sentenciou a 11 anos e nove meses de detenção e 517 dias-multa. A condenação foi divulgada pelo MPMG nesta quarta-feira (23/11).









Eles foram encontrados num estado de muita irritação e raiva, estavam muito magros, inclusive, com perda de massa muscular e de gordura e tinham feridas pelo corpo. Cinco deles testaram positivo para a leishmaniose. De acordo com uma testemunha, eles eram alimentados com carne em estado de decomposição.

Após o resgate, os cães receberam cuidados veterinários, e quase todos foram adotados, segundo o MPMG.





O policial civil vai cumprir a pena em regime semiaberto, mas poderá recorrer em liberdade. A decisão também determinou a perda dos pitbulls resgatados e a proibição de guarda de qualquer animal pelo prazo de dois anos.