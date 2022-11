Advogado não vê 'negligência' de casal investigado por homicídio de bebê

O suposto crime aconteceu em São Francisco de Sales, cidade do Triângulo Mineiro que tem 12 mil habitantes (foto: guiadoturista.net)

“Não podemos dizer que os pais foram negligentes”, destacou o advogado Ueder Alves, que atua na defesa de um casal investigado por homicídio qualificado do próprio filho, um bebê de apenas dois meses. A criança morreu na tarde do último sábado (19/11), pouco tempo depois de dar entrada em um hospital de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, com indícios, segundo relato da equipe médica à Polícia Militar (PM), de desnutrição, descuido, maus-tratos e negligência.