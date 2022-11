Operação policial mira grupo que falsificava CNHs

Documentos, mais de R$ 5 mil em dinheiro, duas máquinas de cartão, cartões bancários e dois celulares foram apreendidos (foto: PCMG/Reprodução)

A Polícia Civil cumpriu, nessa quarta-feira (23/11), cinco mandados de busca e apreensão contra três suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em falsificação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) em Almenara, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, foi apreendido um grande volume de documentos, como fichas de cadastramento ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e à autoescola, documentos dos pretensos candidatos, além de outros balanços falsos relacionados com cursos de formação/qualificação e vinculados a diversos conselhos profissionais.

Além disso, mais de R$ 5 mil em dinheiro, duas máquinas de cartão, cartões bancários e dois celulares também foram recolhidos nas buscas.

As investigações começaram em maio, quando chegou à Polícia Civil a informação de que candidatos tentavam tirar a CNH mediante pagamento, e que os suspeitos estariam, inclusive, abordando os interessados diretamente.

“Conforme apurado, os investigados se diziam influentes entre os examinadores do Detran para conseguir acesso ao documento e, para tanto, fariam isso intermediado por um centro de formação de condutores”.

Com o avanço do inquérito policial, a Polícia Civil reuniu diversos elementos que apontam para um grupo criminoso organizado.

As pessoas que compravam as CNHs falsas enviavam fotos e assinaturas para os golpistas, que fabricavam a carteira de motorista e enviavam via aplicativo de mensagens.

Os valores pagos variavam entre R$ 1,8 mil e R$ 3 mil, dependendo da categoria.

Os suspeitos são investigados, ainda, por tráfico de drogas e outras ocorrências de estelionato.