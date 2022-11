Preso morre em troca de tiros com policial dentro de delegacia em Contagem

Detendo foi morto dentro de Delegacia em Contagem; tentando fugir disparou contra policial, que reagiu e o matou (foto: Google Street View)

Na tarde desta quarta-feira (23/11), um homem detido na Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Contagem tentou fugir, disparando tiros contra um policial civil. Com a reação do investigador, o homem foi morto na hora. Já o policial foi baleado no ombro.

Em nota, a Polícia Civil define a tentativa de fuga do preso, disparando contra o policial, como “injusta agressão”. A corporação afirma ainda que “a perícia oficial esteve no local e o corpo do preso acautelado foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal" (IML) de BH para exames de necropsia.

Apesar de ter sido atingido, a nota declara que “o policial civil foi encaminhado ao atendimento médico e não corre risco de morte”.

Quationada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil nã informou como o preso teve acesso a arma.

Investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios do município estiveram no local para levantamentos iniciais. O caso está na Corregedoria-Geral da Polícia Civil.