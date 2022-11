Aulas em escola vandalizada em Contagem estão suspensas até quinta-feira

Na manhã desta quarta-feira (30/11), a prefeitura convocou um encontro de urgência com o Ministério Público e representantes das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, secretarias de Defesa Social e Procuradoria Geral do Município

As aulas na Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão suspensas até esta quinta-feira (1/12). Na madrugada de ontem (29/11), a instituição de ensino foi invadida e pichada com frases e símbolos neonazistas.

A prefeita da cidade, Marília Campos (PT), já tinha informado pelas redes sociais nessa terça-feira, que as aulas estariam canceladas até que a prefeitura conseguisse uma reunião com a comunidade.

Na manhã de hoje, a prefeitura convocou um encontro de urgência com o Ministério Público e representantes das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, secretarias de Defesa Social e Procuradoria Geral do Município. A reunião, às 14h, pretende pensar ações para conter ataques e ameaças às escolas de Contagem, evitando assim que se generalizem.

Outra instituição alvo de vandalismo na madrugada de terça foi a Escola Municipal Professora Maria Martins, “Mariinha”, no Bairro Tropical. Apesar de forçarem a entrada em vários lugares, os criminosos não conseguiram entrar no local. A escola amanheceu com vidros e câmeras quebrados.

Ao contrário da Escola Municipal José Silvino Diniz, as aulas não foram suspensas na instituição, segundo informações da prefeitura. Como ficam a 5 km de distância, a polícia investiga se os ataques foram feitos pelo mesmo grupo.

Em função do jogo da Seleção Brasileira contra Camarões na sexta-feira (2/12), às 16h, pela Copa do Mundo 2022 , no Catar, as escolas da rede municipal poderão decidir se manterão as aulas do dia.