Maternidade Santa Fé suspende atendimento de urgência em BH

Trabalhadores da Maternidade Santa Fé organizaram um protesto na porta do hospital na manhã desta quarta-feira (30/11) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Tradicional em Belo Horizonte, fundada há 65 anos, a Maternidade Santa Fé, localizada na Região Leste, está com os atendimentos de urgência suspensos desde essa terça-feira (29/11). De acordo com os funcionários, faltam insumos na unidade de saúde, que a partir desta quarta-feira (30) deixa de ser gerida por uma instituição filantrópica que arrendou o local há pouco mais de um ano.

Temendo o futuro da maternidade, os trabalhadores fizeram um protesto na manhã de hoje. “Em setembro de 2021, a maternidade foi arrendada. Mas, recentemente, a gestora informou o encerramento do contrato e, desde então, não recebemos depósito de vale-alimentação, o convênio de saúde não foi pago, cortaram agora o café dos funcionários e o vale-transporte está em atraso”, disse a técnica de enfermagem Patrícia Chagas.

Em nota, a Pró-Saúde, responsável pela gestão da Maternidade Santa Fé, confirmou o encerramento do contrato e informou que os 169 profissionais, a partir do próximo mês, deverão continuar com os vínculos empregatícios diretamente com o conselho diretor da maternidade.

Ainda segundo a Pró-Saúde, o contrato foi encerrado pois “não houve a sinergia necessária entre a entidade filantrópica e o conselho diretor da maternidade”.

Já o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de BH e Região (Sindeess) informou que a diretoria médica da Santa Fé vinha enfrentando problemas com a gestão da Pró-Saúde há dois meses, e que até o aluguel do prédio onde funciona a maternidade está em atraso. O Estado de Minas questionou a então gestora sobre isso e aguarda retorno.

Conforme o sindicato, a direção médica não teria condições financeiras de assumir o pagamento dos trabalhadores no momento. O Sindeess promete acionar o Ministério Público do Trabalho sobre o caso.

Ainda na parte da manhã, um advogado da maternidade se reuniu com o representante do Sindeess na tentativa de resolver a situação. “Eles devem dar uma resposta para a gente na parte da tarde de hoje”, disse Patrícia Chagas.

A reportagem tentou contato com o conselho diretor da maternidade, sem sucesso.

A maternidade

A Maternidade Santa Fé foi fundada em 6 de novembro de 1957. Em 1973, inaugurou a sede no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, e hoje está localizada no Horto. Com mais de 200 mil partos realizados, a maternidade é parte integrante da história da capital mineira.

Em setembro de 2021, a direção médica fechou a parceria com a Pró-Saúde com objetivo de reverter a crise financeira que comprometia a sustentabilidade da Maternidade Santa Fé.