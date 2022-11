Tragédia em Aracruz: morre a quarta vítima dos ataques a escolas

Foram atacadas pessoas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que é particular. As escolas ficam no bairro de Coqueiral, a 22 quilômetros do centro de Aracruz.

Os disparos aconteceram em duas escolas de um bairro afastado do centro da cidade. O assassino foi apreendido. As aulas na rede municipal foram suspensas.