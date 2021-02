Vinicius Cerutti e sua esposa Ana Carolina Ferreira (foto: Arquivo Pessoal)

O mineiro, de 28 anos, cuja história ganhou visibilidade nos últimos dias, perdeu a luta contra um. Ele sofria com um tipoda doença, o, que acomete todos os órgãos do abdômen.Vinícius acabou falecendo nesta terça-feira (9/2), em Portugal, onde morava desde 2017 com a esposa, Ana Carolina Ferreira, de 25, devido a complicações próprias da doença. Familiares e amigos estavam mobilizados em campanha para trazê-lo de volta ao Brasil , diante dos custos altos com o tratamento naquele país. Não deu tempo. A família está providenciando o traslado do corpo para o Brasil e o valor arrecadado na ação será usado para isso.Fernanda Dias Araujo, de 25, é amiga da Ana Carolina desde os cinco. Quando Ana começou o namoro com Vinícius, há 8 anos, Fernanda ganhou um novo amigo, que se tornou cada vez mais próximo. Ela conta sobre a cumplicidade entre o casal. "O amor dos dois era lindo de ver, o cuidado um com o outro. Ele lutou muito para viver, mas Deus achou melhor levá-lo. Era um grande amigo, uma pessoa sensacional. Descansou", lamentou Fernanda, sem esconder as lágrimas."É difícil falar, era meu melhor amigo, disparado a pessoa mais bacana que eu conheci", diz Thales Lopassi, de 27, amigo de Vinícius há 12, desde que estudaram juntos no Ensino Médio.Thales faz parte da rede solidária organizada para dar apoio a Vinicius durante esse período tão conturbado, na intenção de que conseguisse voltar ao Brasil. "Infelizmente não deu tempo. Vinícius era uma pessoa radiante, empolgado, feliz, animado com tudo, não tinha tempo ruim. Era disposto a ajudar sempre que necessário, era um irmão. A perda dele deixou todo mundo sem chão. Vamos sentir muita falta."O jovem primeiro enfrentou o processo de quimioterapia e, no ano passado, passou por uma intervenção cirúrgica para retirada do baço, da vesícula e do apêndice, com resultados satisfatórios. Porém, em outubro, acabou manisfestando pneumotórax, condição que ocorre quando o ar escoa para o espaço entre os pulmões e a parede torácica. Depois, também foi detectada uma bactéria que, ainda que tratada, deixou sintomas.O quadro de saúde de Vinícius foi aos poucos piorando, com causas difíceis de serem descobertas, quando, em dezembro, o câncer voltou ainda mais agressivo e, por ser um tipo raro, de complicada compreensão sobre como afeta o organismo. Em dois meses, a doença se espalhou, com gravidade. No dia 7 de janeiro, ele foi internado e não voltou mais para casa.Antes tratado em um hospital público, que acabou ficando sobrecarregado devido a demandas para a COVID, precisou ser tranferido para a rede particular, e o problema ficou ainda maior com os valores do tratameto - a cada semana de internação, a família precisava pagar 3,5 mil euros, o equivalente a mais de R$ 22 mil. Por isso, começaram os esforços para trazê-lo de volta ao Brasil, onde havia suporte dos planos de saúde.Amigos e familiares realizaram várias ações para ajudar o casal e criaram uma vaquinha on-line para arrecadar valores para custear a internação de Vinicius, até então. O retorno ao Brasil ficou ainda mais complicado, já que era preciso um avião especial para a viagem. Mesmo com tamanho esforço, não foi possível reunir o valor necessário, e o desfecho dessa história não poderia ser mais triste.O grande sonho de Vinicius e Ana Carolina era voltar à terra Natal e realizar o casamento, adiado em 2020. “Com a ajuda da corrente que pessoas que gostam da gente criaram, temos fé de que ele vai melhorar e conseguir voltar para o Brasil. Além disso, desejamos muito realizar a nossa cerimônia de casamento que estava marcada para outubro do ano passado. O sentimento é de esperança de que iremos vencer essa mais uma vez”, afirmou Ana Carolina à ocasião.







*Com informações de Ralph Assé