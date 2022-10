No Dia das Crianças, elas respondem: se eu fosse presidente...; Confira

O que você faria se fosse presidente do Brasil? (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Gustavo Werneck

Prestem bem atenção às palavras dos meninos e das meninas: elas chegam aos olhos e ouvidos carregadas de esperança, pedem um mundo melhor para todos, apontam caminhos e busca de soluções. Neste Dia das Crianças, estudantes de Belo Horizonte, com idade entre 7 e 10 anos, respondem a uma pergunta proposta pelo Estado de Minas: O que você faria se fosse presidente do Brasil?.

Ainda longe do título de eleitor e do primeiro voto, as crianças surpreendem nas respostas e levam à reflexão com suas ideias, embora mantendo um traço comum: a preocupação com o meio ambiente, em especial o cuidado com os animais e a preservação das florestas, e o respeito às pessoas para um mundo sem preconceitos.

“Se eu fosse presidente do Brasil, faria tudo de bom para preservar a natureza, não permitindo que jogassem lixo no chão ou destruíssem as florestas. Tudo seria melhor, também, sem racismo e intolerância”, afirma Homero Costa Faria, de 10 anos, que pretende ser engenheiro “e, se tiver sorte, cientista”.

A defesa do meio ambiente também estaria presente nas decisões de Ana Júlia Costa Rabelo, futura veterinária. Vestindo uma “camiseta amarela fluorescente com estampa de onça”, conforme explica, a garota planeja um espaço para cuidar dos bichos e devolvê-los ao meio ambiente, sãos e salvos.Os sonhos vão além da fauna, e ela acredita num país solidário, com muitas doações. “Quem tem habilidade para cozinhar e costurar, pode fazer comida e cobertas para os pobres. Os que têm muito devem ajudar quem tem pouco”, afirma Ana Júlia.

Davi de Paula Oliveira, de 8 anos; Martina Pastor, de 8; Ricardo Fajardo Linhares Ulhoa, de 9; Íris de Melo Santos, de 8; e Nuno Cortelletti de Morais, de 9 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Ana Júlia Costa Rabelo, de 10 anos; Homero Costa Faria, de 10; Sofia Melo Silva, de 9; Bernardo, de 7; e Fernando Dias Vieira, de 8 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

RESPEITO



Confiante no futuro e pensando em ser arqueólogo ou bombeiro, Davi de Paula Oliveira, de 8, aluno na Escola da Serra, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está certo de que ser presidente é respeitar “a sociedade, os homens, as mulheres, a população LGBTQI+, sem ver diferenças nas pessoas pela cor ou religião”. Na sua gestão, o dinheiro arrecadado com impostos e outras fontes seria para os investimentos necessários, como também para ser dividido entre os brasileiros.





A vontade de pôr um fim à pobreza motiva Ricardo Fajardo Linhares Ulhoa, de 9 anos. Ele comunga da ideia de que um país mais feliz seria sem pobreza, fome, poluição e preconceitos. E uma surpreendente sugestão vem de Nuno Cortelletti de Morais, de 9. Para ele, bom mesmo seria o escambo: em vez de dinheiro em circulação, haveria troca de comida por comida, roupa por roupa, e do que fosse possível.

Com as brincadeiras da infância e o pensamento no futuro, a turma realmente pensa grande e quer viver de forma plena no país. Estudando e aproveitando seu tempo, estão no caminho certo, embora muitos deles queiram passar longe do cargo de presidente do Brasil. “Deve dar muito trabalho”, avisou, entre pensativo e com um sorriso, um dos meninos.



A ideia de fazer a matéria surgiu a partir de um post de Renan Moreira (@RenanMoreirah), bacharel em direito cearense, que viralizou no Twitter e trazia várias ‘promessas’ de alunos do primário caso fossem eleitos.





Ajuda aos pobres

Martina Pastor, de 8 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Ajudaria os pobres e não deixaria que empresas poluidoras continuassem destruindo a natureza"



Solidariedade

Ana Júlia Costa Rabelo, de 10 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Quem tem muito deve ajudar aquele que tem pouco. O país e o mundo seriam melhores se as pessoas doassem mais"



Sem racismo

Homero Costa Faria, de 10 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Faria tudo de bom para preservar a natureza. Tudo seria melhor, também, sem racismo e intolerância"



Meio ambiente

Bernardo Feltre, de 7 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Acabaria com a poluição. Tem muita gente que ainda maltrata os animais e acaba com as árvores"



Igualdade

Davi de Paula Oliveira, de 8 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Respeitaria a sociedade: homens, mulheres, população LGBTQI , sem ver diferenças nas pessoas pela cor ou religião"



Educação

Sofia Melo Silva, de 9 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Todas as crianças teriam direito ao estudo e às oportunidades, pois muitos pais não têm dinheiro para pagar a escola"



Adeus ao dinheiro

Nuno Cortelletti de Morais, de 9 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"No meu governo, não haveria dinheiro em circulação. As pessoas fariam trocas de comidas, de roupas, enfim, de tudo"



Sem pobreza

Ricardo Fajardo Linhares Ulhoa, de 9 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Se eu fosse presidente, acabaria com a pobreza, a fome e os preconceitos. E também com a poluição"



Fim da poluição

Íris de Melo Santos, de 8 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Acabaria com os conflitos no Brasil, e faria boas coisas para a natureza, socorrendo os animais e dando fim à poluição"



Escolas públicas

Fernando Dias Vieira, de 8 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)