BH: tour no Mineirão tem programação na Semana das Crianças

A visita guiada ao Mineirão, em Belo Horizonte, está funcionando nesta Semana das Crianças. O tour foi realizado em caráter especial nesta segunda-feira (10/10) e também estará aberto na terça (11), na quarta (12), na quinta (13) e no domingo (16).

O tour "Meu Mineirão" funciona no estádio nos fins de semana, com visitas ao gramado, ao banco de reservas e aos bastidores do maior estádio de Minas Gerais: tribuna, camarotes, sala de aquecimento, vestiários, túnel dos atletas e auditório de coletiva de imprensa. A visita tem duração de uma hora, com entrada de 10h às 16h.

Também é possível visitar o Museu Brasileiro do Futebol, que conta a história de Belo Horizonte, do Mineirão e do futebol, dentro do próprio estádio. Os ingressos custam R$ 40 (Tour Bastidores) e R$ 50 (Tour Bastidores + Museu do Futebol Brasileiro). Idosos, estudantes e menores de 21 anos pagam meia-entrada.

Menores de três anos têm entrada gratuita. Alguns horários para o feriado já estão esgotados. A compra dos ingressos pode ser feita no site www.meumineirao.com.br ou na bilheteria do Mineirão.