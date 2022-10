Defesa Civil de BH emite alerta de pancadas de chuva e rajadas de vento

Previsão é de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Mesmo com céu claro e termômetros acima dos 25ºC, Belo Horizonte deve continuar sob alerta devido à possibilidade de pancadas de chuva nesta quarta-feira (26/10). A Defesa Civil da capital emitiu um aviso válido até as 8h desta quinta-feira (27/10). A precipitação pode chegar a 30mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.





Por isso, a recomendação do órgão é para que a população redobre a atenção, não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos. Caso a rede elétrica seja rompida, a instrução é não se aproximar dos cabos elétricos e ligar para a Cemig - pelo 116 - ou para a Defesa Civil - pelo 199.









Nesta quarta-feira, a maior parte das regiões de Minas têm possibilidade de registrar chuva, exceto o Triângulo Mineiro.





Alertas

Os moradores de BH podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh