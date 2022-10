BH terá calor e 'chuva de fim de tarde' nesta quarta-feira (26/10)

Há possibilidade em BH de uma chuva de fim de tarde, mais fraca (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Belo Horizonte amanheceu com céu claro nesta quarta-feira (26/10), que pode se tornar parcialmente nublado devido a possibilidade de uma “chuva de fim de tarde”. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva será mais fraca e rápida que a registrada nos últimos dias.

Ainda de acordo com o órgão, a temperatura mínima registrada hoje em BH foi de 14,8°C e a máxima pode chegar aos 30°C. Em Minas, a menor temperatura foi 8,1°C, em Monte Verde, no Sul do estado. Já a máxima prevista é de 36°C em cidades do Triângulo Mineiro.

Tendências da semana

Nesta quarta-feira, a maior parte das regiões de Minas têm possibilidade de registrar chuva, exceto o Triângulo Mineiro.

O Inmet explica ainda que, para o restante da semana, algumas regiões de Minas terão registros de temperatura em elevação, como Norte e Noroeste.

Quinta-feira (27/10): 10°C a 36°C - Norte e Noroeste

Sexta-feira (28/10): 12°C a 36°C - Norte e Noroeste

Sábado (29/10): 13°C a 37°C - Norte

Domingo (30/10: 13° a 38°C - Norte e Noroeste

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais