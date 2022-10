Campanha contra poliomielite fica abaixo da meta em Minas

Apesar do encerramento da campanha de poliomielite, crianças podem se vacinar gratuitamente em Unidades de Saúde em Minas Gerais (foto: Fábio Marchetto / SES-MG)

Com 81,64% das crianças com idade entre 1 e 4 anos imunizadas contra a poliomielite, Minas Gerais não atingiu a estimativa de 95% determinada pelo Ministério da Saúde. A medida é necessária para diminuir o risco de uma reintrodução do vírus no Brasil, além de garantir a imunização contra a paralisia infantil."A vacinação é importante. É a forma mais segura e eficaz de interromper a circulação de vírus e evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Portanto, é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos ao calendário vacinal e respondam aos chamamentos feitos pelos serviços de saúde. A pólio é uma doença severa, que pode causar sequelas graves, como paralisia, e até levar à morte e a melhor forma de prevenção é a vacinação ", afirmou a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Marcela Lencine Ferraz.Apesar da campanha ter sido encerrada, a vacina continua disponível gratuitamente nas Unidas de Saúde de todos os municípios. O combate a poliomielite é feita com três doses injetáveis aplicadas aos dois, quatro e seis meses de vida. Duas doses de reforço oral devem ser aplicadas aos 15 meses de idade e aos quatro anos.Até o dia 23 de outubro, as Unidades Regionais de Saúde que apresentavam cobertura total contra a doença abaixo de 80% eram: Juiz de Fora (72,05%), Pirapora (73,85%), Unaí (74,99%), Governador Valadares (75,11%), Belo Horizonte (75,54%), Ituiutaba (78,31%), Diamantina (78,96%) e Teófilo Otoni (79,15%).