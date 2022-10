Centros de saúde e outros serviços públicos estão fechados em BH

Centros de saúde estão fechados nesta quinta-feira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

População foi pega de surpresa com fechamento (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte emendou o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na quarta-feira (12/10), e, por isso, os serviços públicos retornam ao atendimento somente na próxima segunda-feira (17/10). Parques e equipamentos culturais funcionam normalmente.Nesta quinta (13/10) e sexta-feira (14/10), não haverá atendimento no BH Resolve, Procon e Sine Municipal. Os centros de saúde estão fechados hoje, mas funcionam com equipe reduzida na sexta-feira, das 7h às 17h. Os centros de controle de zoonoses também abrem com equipe reduzida na sexta-feira, no mesmo horário.Quem procurou os serviços da prefeitura na manhã de hoje encontou as portas fechadas. O autônomo Leonardo Francisco, de 37 anos, foi pego de surpresa com o fechamento do BH Resolve, no Centro de BH.Ele precisava tirar a 2ª via do certificado de alistamento para um processo seletivo, mas vai ter que esperar até segunda-feira. "Achei péssimo, porque é um serviço que eu estava precisando muito. Espero que isso não me prejudique na empresa", disse.O ponto facultativo na Prefeitura ocorreu devido a antecipação do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.