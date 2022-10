Bebê de 3 meses morre de meningite em Betim

Criança estava internada desde o dia 3 de outubro (foto: Prefeitura de Betim/Reprodução)

Uma criança de três meses morreu em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por consequência da meningite pneumocócica. O óbito ocorreu no último domingo (9/10). A informação foi confirmada pela prefeitura do município.O bebê estava internado desde o dia 3 de outubro, quando foi transferido para o Centro Materno-Infantil. Os exames confirmaram que a criança estava com meningite por pneumococo, doença causada pela bactéria streptococcus pneumoniae, responsável também pela pneumonia.



Após o diagnóstico, a criança permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o quadro de saúde piorou e ela não resistiu.



De acordo com a prefeitura, nos últimos dois anos, foram notificados 46 casos suspeitos de meningite na cidade, sendo 38 confirmados até o momento. No mesmo período, ocorreram cinco óbitos por causa da doença: dois em 2021 e três em 2022.