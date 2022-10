Poliomielite: BH fica entre as três capitais que mais vacinaram no país

Vacinação contra poliomelite segue em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Belo Horizonte está entre as três capitais brasileiras que mais alcançaram bons resultados durante a campanha de vacinação contra a poliomielite - doença mais conhecida com paralisia infantil -, que terminou oficialmente nessa segunda-feira (24/10).

, ficou atrás apenas de João Pessoa-PB, que cobriu 94,92% do público alvo, e de Macapá, que atingiu 90,68%. A capital mineira, que atingiu 78% da cobertura vacinal, mesmo com a baixa adesão durante as semanas , ficou atrás apenas de João Pessoa-PB, que cobriu 94,92% do público alvo, e de Macapá, que atingiu 90,68%.

. Apesar de a campanha já ter encerrado, a Prefeitura garante que manterá a vacina contra a doença disponível em todos os 152 centros de saúde. Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis aqui

A Prefeitura afirma ainda que "estão mantidas as ações de busca ativa das crianças que ainda não receberam a dose para a atualização do cartão de vacinas. O trabalho é realizado pelas equipes das unidades durante os atendimentos presenciais e ainda reforça a necessidade da vacinação por contato telefônico nos acompanhamentos de rotina."





Poliomelite ou Paralisia Infantil (O que é?)

A paralisia infantil (poliomielite ou pólio) é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que infecta crianças e adultos. A doença pode ocasionar imobilidade ou enfraquecimento de braços e pernas. Suas sequelas são graves.





A vacina oral é extremamente importante para evitar que a doença volte a afetar as crianças de 1 a 4 anos, mesmo aquelas que estão com o cartão de vacina atualizado. O esforço da Secretaria Municipal de Saúde é para reduzir o risco de reintrodução do vírus selvagem da doença no Brasil.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli