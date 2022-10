Campanhas contra poliomielite e de multivacinação são prorrogadas até 24/10

Baixas taxas de cobertura vacinal levam a prorrogação das campanhas (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

As campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação serão ampliadas para até 24 de outubro. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) comunicaram a prorrogação das suas campanhas para a mesma data.



Na multivacinação, 827.106 doses foram aplicadas em crianças e adolescentes. A meta dessa campanha é atualizar a caderneta de vacinação dos menores de 15 anos de idade que ainda não foram vacinados ou estão com esquemas incompletos.

Poliomielite

A vacina contra a poliomielite deve imunizar crianças na faixa etária de 1 a 4 anos 11 meses e 29 dias. Aquelas que tiverem o esquema básico completo com as três doses da vacina injetável (VIP), devem ser imunizadas, indiscriminadamente, com a vacina Oral (VOP).



Dados do Ministério da Saúde apontam que em Minas Gerais, 1.045.371 crianças devem receber a vacina. Até essa segunda-feira (17/10), 827.106 doses haviam sido aplicadas no total, no fim de semana o estado vacinou 10.269 crianças.

Leia mais: Caso no Pará implica risco de poliomielite Em Belo Horizonte o cenário não é diferente. A capital mineira tem um público alvo de 104.132 pessoas e aplicou, até agora, 77.345 doses do imunizante, cerca de 74% do público alvo. A prefeitura informou que os imunizantes continuarão disponíveis em todos os centros de saúde da capital, até o dia 24.

Dia Nacional da Vacinação





O Brasil e o Programa Nacional de Imunizações (PNI), idealizado pelo Ministério da Saúde, são referências mundiais no combate a doenças que podem ser prevenidas por vacinas. Muitas deixaram de ser problema no país, graças à vacinação. Nesta segunda-feira (17/10) é o Dia Nacional da Vacinação. A data é comemorada para conscientizar a população sobre a importância das vacinas. As baixas taxas de imunização tem ameaçado o país com o retorno de doenças extremamente graves , como a poliomielite e a meningite, que atingem principalmente crianças.



*Estagiário sob supervisão