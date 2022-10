Bandeirinhas ficam: Cemig e moradores chegam a um acordo sobre decoração

As bandeirinhas vão permanecer na decoração da Rua Francisco Bicalho, conhecida como 'Rua da Copa', no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Na última quinta-feira (20/10), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) determinou que os adereços fossem retirados por causa da instalação próxima à rede elétrica, que poderia representar risco à população.

O prazo acordado pela Cemig para a retirada da decoração terminou na segunda-feira (24/10), mas nos últimos dias, o caso teve um desfecho positivo e ficou solucionado para ambas as partes, segundo informações da companhia."Os organizadores instalaram pontaletes (que são postes mais baixos) de madeira com altura inferior à rede de telefone, que por sua vez é mais baixa que a rede elétrica", explicou a Cemig. Técnicos da companhia estiveram no local e deram apoio para a transferência da decoração para estes pontaletes, o que solucionou o problema