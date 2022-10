Belotur lança edital para reativar o Mercado das Flores, em Belo Horizonte

A licitação para exploração do Mercado das Flores será por pregão eletrônico, e leva quem ofertar o maior valor mensal pelo uso do espaço. A oferta mínima é R$ 6 mil (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) abriu, nesta terça-feira (25/10), o edital de permissão de uso do Mercado das Flores, ao lado do Parque Municipal, em Belo Horizonte. O ponto estratégico, na esquina da Bahia com a Afonso Pena, poderá abrigar bares, restaurantes, lojas, agências de viagem e operadores turísticos.

O espaço foi desativado em 2017 para reformas. Desde então, ele está fechado. Por 27 anos, o Mercado das Flores abrigou a floricultura Flora Rosa, que era referência na capital.





As propostas podem ser feitas até 15 de dezembro. A ideia, segundo a prefeitura, é que o local esteja em pleno funcionamento em junho de 2023.





A empresa que ganhar a permissão de uso terá a obrigação de manter o uso do nome ‘Centro de Atendimento ao Turista – Mercado das Flores’ e associar a marca ao espaço.





“Essa é uma grande oportunidade para o empresariado ocupar o Mercado das Flores, espaço de relevância histórica para a capital mineira. A intenção é que o Centro de Atendimento ao Turista no Mercado das Flores oferte serviços que apoiem turistas e moradores de Belo Horizonte, qualificando a sua experiência na cidade. Vale ressaltar também que a cessão do espaço integra o planejamento de requalificação do Centro de Belo Horizonte, importante projeto da atual gestão municipal”, comenta Gilberto Castro, presidente da Belotur.