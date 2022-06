Orquestra Sinfônica faz show para os namorados no Parque Municipal, em BH

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais se apresentou no Parque Municipal na manhã deste domingo (12/06) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais se apresentou no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (12/06), Dia dos Namorados. O espetáculo faz parte da série “Concertos no Parque”, da Fundação Clóvis Salgado. A entrada foi gratuita e reuniu mais de 1.000 pessoas, segundo a assessoria da orquestra.

O técnico em química Eberton Roberto, de 36 anos, e o logístico William Prado, de 33, são casados há 4 anos e estavam passeando pela Feira Hippie quando decidiram entrar no parque. Foi uma grande surpresa quando encontraram o show da Orquestra.

“Foi uma experiência incrível. Estávamos pensando no que fazer no Dia dos Namorados e poder ouvir a Orquestra Sinfônica de Minas sem se programar foi perfeito, ainda mais com uma companhia incrível.”

Eberton Roberto e William Prado são casados e foram surpreendidos com a apresentação no Parque Municipal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O casal Mariana Brígida, de 25 anos, e Matheus Oliveira, de 26, também acompanhou de perto a apresentação. Juntos há dois anos, eles estavam de passagem pela Avenida Afonso Pena, quando repararam no palco montado e decidiram entrar para assistir.

"Nos maravilhamos com a beleza, ritmo e habilidade da Orquestra. Foi uma experiência incrível e esperamos poder acompanhar novamente um espetáculo como esse. E, se possível, no Dia dos Namorados novamente.”

Mariana Brígida e Matheus Oliveira estão juntos há dois anos e se emocionaram com o show (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Segundo a assessoria de comunicação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o repertório da apresentação foi todo voltado para o Dia dos Namorados. O “Concertos no Parque” existe desde 1968 e é um dos principais programas da Fundação Clóvis Salgado.

“É a oportunidade do público ver a Orquestra Sinfônica ao ar livre e de graça. Essa foi a primeira regência do maestro assistente André Brant dentro do programa ‘Concertos no Parque’. Ela já tem experiência em outros espetáculos, mas é a primeira vez que ele assume esta apresentação.”

A última edição do programa antes da pandemia foi realizada em outubro de 2019. Depois disso, o espetáculo ficou mais de dois anos sem ser apresentado. Em maio, a Orquestra Sinfônica voltou a se apresentar no formato do “Concertos no Parque”.

A assessoria também informou que em 2022 a programação será apresentada pelo menos uma vez no mês.

A entrada é gratuita, mas exige-se cadastro prévio pelo Sympla e apresentação do cartão de vacina contra COVID-19 e febre amarela.