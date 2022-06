Dia dos Namorados em BH terá noite fria e chuvas a qualquer momento

Praça Raul Soares: céu vai continuar encoberto em BH pelo menos até a quarta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A semana começa com temperaturas amenas em Belo Horizonte. Com mínima 16°C e máxima prevista para 25°C, o domingo (12/06) de Dias dos Namorados na capital será de céu encoberto com possibilidade de chuvas isoladas a qualquer momento. Casais que pretendem estender a comemoração deveme se preparar: a madrugada deve registrar temperatura mínima de 13ºC.

Em Minas, o domingo deve ter céu parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul e Sudoeste do estado. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na segunda-feira (13/06), em Belo Horizonte, a previsão é de que a temperatura mínima seja de 13ºC e a máxima de 25°C, com céu encoberto durante o dia e umidade relativa do ar em torno de 45%.

A terça-feira (14/06) promete céu encoberto durante o dia e temperaturas entre 12°C e 22°C.

A quarta-feira (15/06) deve ser o dia mais frio da semana, com mínima de 11°C e temperatura máxima de 23°C. O céu ficará encoberto durante o dia, com umidade de 50%.

O tempo começa a abrir na quinta-feira (16/06). Céu claro durante toda parte do dia e temperatura entre 14°C e 25°C devem marcar o feriado de Corpus Chiristi na capital.