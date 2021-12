Com animais vacinados, Parque Municipal de BH reabre após 9 meses

Após 9 meses fechado, Parque Municipal de BH reabre para visitação (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press) receber visitantes, nesta quinta-feira (2/12), depois de noove meses fechado. Inicialmente, as visitações serão realizadas a partir de agendamentos, escaladas por turnos, sendo de terça a domingo, das 8h às 18h. O Parque Municipal Américo Renné Giannetti volta a, nesta quinta-feira (2/12), depois de noove meses fechado. Inicialmente, as visitações serão realizadas a partir de agendamentos, escaladas por turnos, sendo de terça a domingo, das 8h às 18h.









Até as 9h desta quinta-feira, a PBH informou que foram retirados 287 ingressos para este primeiro dia de reabertura. A entrada no parque será permitida até as 17h, e, para aqueles que não conseguirem retirar o ingresso, a prefeitura disponibilizará lotes extras, sempre às 9h, no dia de funcionamento. Esses passes-reservas serão distribuídos a partir de pessoas que fizeram o agendamento, mas não compareceram.

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Interessados em visitar devem agendar pelo site da PBH (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press) suspenso há nove meses devido a um diagnóstico de raiva em morcegos da espécie Artibeus lituratus. Para evitar a propagação do vírus, que pode ser letal para os humanos, seguindo as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, a PBH achou necessário instituir o agendamento prévio, visto que o local fica em uma área central e com grande fluxo de pessoas. O funcionamento do parque estavahá nove meses devido a um diagnóstico deda espécie Artibeus lituratus. Para evitar a propagação do vírus, que pode ser letal para os humanos, seguindo as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, a PBH achou necessário instituir o agendamento prévio, visto que o local fica em uma área central e com grande fluxo de pessoas.





Os agendamentos podem ser realizados de forma gratuita, apenas nas segundas-feiras, às 8h, através do site da prefeitura





As demais orientações de medidas de segurança, bem como o uso obrigatório de máscara durante toda a permanência no local, distanciamento físico, higienização constante das mãos, também devem ser seguidas.

VACINAÇÃO

Além disso, assim como em outros parques de BH, a vacinação contra a febre amarela está sendo exigida para a visitação. Caso o visitante não possua o comprovante de imunização, deverá ser preenchido uma declaração, disponibilizada pelo parque, de que o cidadão já se encontra vacinado há, no mínimo, 10 dias. A declaração também poderá ser feita no processo de agendamento online.





Bebês com menos de 9 meses de idade, por não poderem ser imunizados contra a febre amarela, não poderão acessar o parque.

CAUTELA

Neste ano, após a identificação de morcegos com raiva no Parque Municipal, além da vacinação antirrábica em todos os gatos, foi feito o monitoramento da área, para tentar identificar qualquer possibilidade de caso da doença. Até o momento, o município diz não ter detectado nenhum outro animal com a doença.





Toda a área é monitorada pela Prefeitura (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press) Em caso de identificação de um morcego com comportamento anormal, a população não deve tocar ou tentar remover o animal. A recomendação é acionar imediatamente os serviços de zoonoses da capital, para que uma equipe seja enviada ao local para fazer o recolhimento de forma adequada.





Os telefones são 3277-7411/3277-7413/ 3277-7414 ou ainda pelo 156. No agendamento, o visitante receberá recomendações educativas importantes sobre a raiva para as quais deverá dar ciência antes de concluir o processo.





