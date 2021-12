Taxistas lucram com falta de ônibus e disparada nos preços dos apps

O taxista Gilson Filho disse que fez, só na parte da manhã, quase o dobro de corridas que faria normalmente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Estado de Minas em um ponto de táxi da Rua Padre Pedro Pinto , na Região de Venda Nova, a aposentada Regina Siqueira reagiu com impaciência. "Estou muito atrasada, preciso sair, não estou com tempo para conversar", disse a senhora. Abordada peloem um ponto de táxi da Rua Padre Pedro Pinto , na Região de Venda Nova, a aposentada Regina Siqueira reagiu com impaciência. "Estou muito atrasada, preciso sair, não estou com tempo para conversar", disse a senhora.

















Para ele, o inconveniente da greve dos ônibus são os congestionamentos. "O trânsito está bem agarrado. E a hora parada, no taxímetro, tem um valor menor. Bom mesmo é quando a rua está livre e, aí, a gente deixa um passageiro e já pega outro em seguida, sem demora. Mas não estou reclamando, se continuar assim ao longo do dia, está otimo", afirma o taxista.

Preço dinâmico

Quem recorreu aos aplicativos de transporte para driblar a greve dos motoristas de ônibus chegou a pagar 380% mais caro. Caso de quem se deparou com a falta de coletivos na Estação Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, onde nenhuma lotação passou entre 0h e 10h da manhã.





Por volta de 9h30, uma viagem do local até o Centro da cidade, que normalmente custa R$ 25 reais, estava cotada em aproximadamente R$ 120. "A empresa onde eu trabalho vai pagar a corrida. O problema é que não acho um carro disponível", queixou-se a assistente administrativa Andreia Santos.





A massoterapeuta Sabrina Araújo, que trabalha na Savassi, desistiu de pegar um carro ao ver o preço estimado do deslocamento. "R$ 100, não tem a menor condição. O jeito é esperar pelo ônibus mesmo ou até a empresa me liberar do serviço", conforma-se a trabalhadora.





Por volta de 7h30, cuidadora Renata Francisca solicitou transporte via a app da Estação São Gabriel até o Planalto. Pagou o dobro do preço.